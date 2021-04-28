Назарбаев объявил об уходе с поста председателя Ассамблеи народа Казахстана
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о том, что уходит с поста председателя Ассамблеи народа Казахстана, а полномочия передает действующему президенту Касыму-Жомарту Токаеву.
Назарбаев подчеркнул, что решение было серьезным и эмоциональным, ведь он стоял у истоков создания Ассамблеи.
Токаев предложил Назарбаеву стать почетным председателем Ассамблеи.
Ассамблея народа Казахстана была создана 1 марта 1995 года по инициативе Назарбаева. С 2016 года этот день отмечается как праздник - День благодарности. Деятельность ассамблеи направлена на реализацию государственной национальной политики и обеспечение общественно-политической стабильности в республике.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru