Назарбаев объявил об уходе с поста председателя Ассамблеи народа Казахстана

Токаев предложил Назарбаеву стать почетным председателем Ассамблеи.

Ассамблея народа Казахстана была создана 1 марта 1995 года по инициативе Назарбаева. С 2016 года этот день отмечается как праздник - День благодарности. Деятельность ассамблеи направлена на реализацию государственной национальной политики и обеспечение общественно-политической стабильности в республике.



