Назарбаев объявил об уходе с поста председателя Ассамблеи народа Казахстана

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о том, что уходит с поста председателя Ассамблеи народа Казахстана, а полномочия передает действующему президенту Касыму-Жомарту Токаеву.

Назарбаев подчеркнул, что решение было серьезным и эмоциональным, ведь он стоял у истоков создания Ассамблеи.

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Токаев предложил Назарбаеву стать почетным председателем Ассамблеи.

Ассамблея народа Казахстана была создана 1 марта 1995 года по инициативе Назарбаева. С 2016 года этот день отмечается как праздник - День благодарности. Деятельность ассамблеи направлена на реализацию государственной национальной политики и обеспечение общественно-политической стабильности в республике.


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ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников
ТЕГИ:НазарбаевКазахстан
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