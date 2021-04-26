Более 90 стран закупили у Москвы телекоммуникационную технику на $270 млн

В 2020 году Москва поставила за рубеж телекоммуникационное оборудование на сумму около 270 млн долларов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Всего Москва экспортировала в прошлом году данной продукции на 270 млн долларов. Это 73% в структуре общероссийского экспорта. Покупателями оборудования для связи от московских предприятий стала 91 страна мира», – сказал Ефимов.

При этом он отметил, что всего по итогам 2020 года объем производства коммуникационного оборудования предприятиями Москвы составил около 614 млн долларов.

«В структуру столичного экспорта телекоммуникационной техники входят: аппаратура приема, преобразования и передачи информации (65,1 млн долларов США), детали телефонов и коммуникационной аппаратуры (20 млн долларов США), базовые станции (3,2 млн долларов США), телефоны с беспроводной трубкой и проводные телефоны, на которые приходится 2,7 млн долларов США и 1,17 млн долларов США соответственно», – рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

География поставок пополнилась 11 новыми странами в Европе, Юго-Восточной Азии и Африке, общая сумма экспорта в которые превысила 1 млн долларов.

Ведущими покупателями телекоммуникационной техники, на долю которых пришлось 75% столичного экспорта, стали Азербайджан, Казахстан, Грузия, Китай и Беларусь. К ключевым направлениям столичного экспорта, куда поставки по итогам 2020 года значительно выросли, относятся Мексика, Вьетнам, Республика Корея, Чили и Израиль.

