Навальный в суде заявил об издевательствах над ветераном ВОВ
Российский оппозиционер Алексей Навальный заявил в суде об издевательстве над ветераном Великой Отечественной войны Игнатом Артеменко, пострадавшего, как считает следствие, от клеветы политика. Сам ветеран присутствует на заседании суда по видеосвязи, он находится у себя дома в защитной маске.
«Я смотрю на это - и мне противно. Мало того, что он вы его (Артеменко - прим. "НСН") несколько месяцев используете, как куклу. Я прошу дать возможность ему лечь и снять маску. Вы издеваетесь над 95-летним человеком», - приводятся слова Навального в зале суда на сайте «Московского комсомольца».
Дело по статье «Клевета» было возбуждено в 2020 году. Из-за болезни политика и его последующего лечения в Германии процесс был приостановлен. По версии следствия, 2 июня прошлого года в своем Telegram-канале и на странице в Twitter Навальный разместил видеоролик, в котором ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко выражал свою позицию в поддержку изменений в Конституцию РФ. Оппозиционер под роликом разместил, как считают следователи, комментарии, «носящие заведомо ложный характер».
По статье о клевете Навальному грозит наказание в виде штрафа до 1 миллиона рублей или обязательных работ.
Навальный, 17 января вернувшийся в Россию после лечения в Германии, был задержан в аэропорту «Шереметьево». Симоновский суд Москвы в начале недели изменил ему условный срок на реальный по требованию Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) из-за многократных нарушений правил условного осуждения. Суд приговорил политика к 3,5 годам реального заключения, из которых в колонии общего режима он проведет 2 года и 8 месяцев - в срок зачтено время, которое он провёл под домашним арестом во время следствия по делу «Ив Роше».
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