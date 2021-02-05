Навальный в суде заявил об издевательствах над ветераном ВОВ

«Я смотрю на это - и мне противно. Мало того, что он вы его (Артеменко - прим. "НСН") несколько месяцев используете, как куклу. Я прошу дать возможность ему лечь и снять маску. Вы издеваетесь над 95-летним человеком», - приводятся слова Навального в зале суда на сайте «Московского комсомольца».

Дело по статье «Клевета» было возбуждено в 2020 году. Из-за болезни политика и его последующего лечения в Германии процесс был приостановлен. По версии следствия, 2 июня прошлого года в своем Telegram-канале и на странице в Twitter Навальный разместил видеоролик, в котором ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко выражал свою позицию в поддержку изменений в Конституцию РФ. Оппозиционер под роликом разместил, как считают следователи, комментарии, «носящие заведомо ложный характер».

По статье о клевете Навальному грозит наказание в виде штрафа до 1 миллиона рублей или обязательных работ.

Навальный, 17 января вернувшийся в Россию после лечения в Германии, был задержан в аэропорту «Шереметьево». Симоновский суд Москвы в начале недели изменил ему условный срок на реальный по требованию Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) из-за многократных нарушений правил условного осуждения. Суд приговорил политика к 3,5 годам реального заключения, из которых в колонии общего режима он проведет 2 года и 8 месяцев - в срок зачтено время, которое он провёл под домашним арестом во время следствия по делу «Ив Роше».

