Навальный предложил ЕС ввести санкции против российских олигархов

Российский оппозиционер Алексей Навальный в Европарламенте предложил применять адресные денежные санкции в отношении российских олигархов, передает «Интерфакс».

Навальный рассказал, что санкции против глав российских спецслужб бессмысленны, потому что у них мало имущества и счетов в Европе. По его словам, если санкции направить на олигархов, это заставит российские власти обратить на них внимание.

Также Навальный предложил вводить денежные санкции за проведение выборов в России без допуска оппозиционных кандидатов.

Инцидент с Навальным произошел в августе нынешнего года, блогер потерял сознание на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. После вынужденной посадки в Омске и госпитализации в местную больницу оппозиционера перевезли в берлинскую клинику "Шаритэ". В Германии Навальный и его семья находятся до сих пор.

Навальный и его окружение неоднократно обвиняли в случившемся российские власти, правительство ФРГ также заявило об отравлении блогера субстанцией из группы боевых ядов "Новичок". Россия направила Германии официальный запрос и предложение сотрудничать по данному вопросу, однако в ФРГ не ответили на эти инициативы.

