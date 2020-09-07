Навального вывели из комы, рубль ввели в пике, а Колесникова исчезла

НСН о наиболее заметных событиях минувшего дня

Врачи берлинской клиники Charite заявили об улучшении в состоянии российского оппозиционера Алексея Навального.

Это позволило вывести его из состояния искусственной комы, и теперь его постепенно отключают от искусственной вентиляции легких. Он реагирует на речь, однако по-прежнему еще слишком рано оценивать долгосрочные последствия его отравления, говорится в заявлении клиники.

Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо на борту самолета. По итогам обследований российские врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Ядов в организме Навального они не нашли. Через два дня оппозиционера перевезли в Германию, в берлинскую клинику Charite, врачи которой выявили признаки отравления и передали образцы его анализов военным токсикологам. На прошлой неделе правительство ФРГ заявило, что Навальный был отравлен боевым веществом из группы «Новичок».


Выше отметки в 90 рублей поднялся в понедельник курс евро на Мосбирже.

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Это произошло впервые с 12 февраля 2016 года. Доллар перешагнул за 76 рублей – впервые с 22 апреля текущего года. К вечеру рубль немного отыграл позиции, вернувшись к котировкам чуть ниже психологически важных отметок.

В числе причин очередного падения курса рубля эксперты называют известия с нефтяного рынка – Саудовская Аравия снизит цены на все сорта нефти для покупателей из Азии и США в октябре. Это повлекло за собой падение нефтяных котировок: на лондонской бирже баррель марки Brent подешевел почти на 2%.

Свою лепту в процесс внесла и статистика по торговому балансу Китая: объём импорта КНР иностранного сырья и товаров в августе упал на 2,5% вместо небольшого роста, который ожидали наблюдатели. Китай является одним из ключевых торговых партнёров России, в особенности как потребитель нефти и газа. Не могло остаться незамеченным заявление канцлера Германии: Ангела Меркель не исключила увязывания позиции Берлина по проекту «Северный поток-2» с ответом на ситуацию с предполагаемым отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.


В Минске пропала член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова.

ФОТО: РИА Новости

Около 10 утра у Национального художественного музея Колесникову задержали мужчины в штатском и в масках, Колесникову посадили в микроавтобус «Соболь» с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении. Официальные власти Белоруссии не дают прямого ответа на вопрос о судьбе Марии Колесниковой. Так, в ГУВД Минска заявили, что проверяют информацию о похищении.

В МВД Белоруссии сведениями о задержании оппозиционного политика государственными органами не располагают. Пресс-служба Государственного пограничного комитета Белоруссии отказалась предоставить информацию о том, пересекала ли в понедельник границу Мария Колесникова.

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ФОТО: РИА Новости
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