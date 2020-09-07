Навального вывели из комы, рубль ввели в пике, а Колесникова исчезла

Врачи берлинской клиники Charite заявили об улучшении в состоянии российского оппозиционера Алексея Навального.

Это позволило вывести его из состояния искусственной комы, и теперь его постепенно отключают от искусственной вентиляции легких. Он реагирует на речь, однако по-прежнему еще слишком рано оценивать долгосрочные последствия его отравления, говорится в заявлении клиники.

Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо на борту самолета. По итогам обследований российские врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Ядов в организме Навального они не нашли. Через два дня оппозиционера перевезли в Германию, в берлинскую клинику Charite, врачи которой выявили признаки отравления и передали образцы его анализов военным токсикологам. На прошлой неделе правительство ФРГ заявило, что Навальный был отравлен боевым веществом из группы «Новичок».





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