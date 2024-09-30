В Париже начался суд над Марин Ле Пен и членами ее партии

Уточняется, что главу фракции партии в Нацсобрании Франции Марин Ле Пен, а также её отца Жана-Мари Ле Пена и ещё 23 однопартийцев обвинили в нецелевом использовании общественных средств Евросоюза в 2004-2016 годах.

В частности, сторона обвинения утверждает, что представители партии использовали средства Европарламента, предназначенные для оплаты труда парламентских ассистентов. При этом последние на самом деле работали лишь на «Национальное объединение».

Ле Пен обвиняют в создании системы отмывания денег Европарламента, заявленный размер ущерба - 6,8 млн евро. Политику грозит до 10 лет тюрьмы.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил, что возможная победа крайне правой партии Марин Ле Пен «Национальное объединение» на выборах во французский парламент станет проблемой как для Франции, так и для Евросоюза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

