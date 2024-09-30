В Париже начался суд над Марин Ле Пен и членами ее партии
Слушания по делу о фиктивном найме ассистентов депутатов партии «Национальное объединение» стартовали в коррекционном трибунале Парижа. Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что главу фракции партии в Нацсобрании Франции Марин Ле Пен, а также её отца Жана-Мари Ле Пена и ещё 23 однопартийцев обвинили в нецелевом использовании общественных средств Евросоюза в 2004-2016 годах.
В частности, сторона обвинения утверждает, что представители партии использовали средства Европарламента, предназначенные для оплаты труда парламентских ассистентов. При этом последние на самом деле работали лишь на «Национальное объединение».
Ле Пен обвиняют в создании системы отмывания денег Европарламента, заявленный размер ущерба - 6,8 млн евро. Политику грозит до 10 лет тюрьмы.
Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил, что возможная победа крайне правой партии Марин Ле Пен «Национальное объединение» на выборах во французский парламент станет проблемой как для Франции, так и для Евросоюза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пакистанский мультфильм «Стеклодув» в стиле Хаяо Миядзаки выйдет в России
- Туристы потратили свыше 22 млрд рублей на отдых в Казани
- Путин наградил экс-посла Азербайджана Бюльбюль оглы орденом Александра Невского
- СМИ: Трамп готовит тезисы по признанию выборов недействительными при поражении
- Сотрудников Госавтоинспекции арестовали за аферу при сдаче экзаменов
- В Париже начался суд над Марин Ле Пен и членами ее партии
- Режим ЧС из-за пожаров ввели в Ростовской области
- СМИ: Поставка товаров в РФ через Киргизию может подорожать на 60%
- Яровая: Нелегальная миграция является источником непредсказуемых угроз
- СМИ: Биткоин может вырасти до $200 тысяч в ближайшие 1,5 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru