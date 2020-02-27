Нацпроект «Экология» будут курировать Абрамченко и Чернышенко
Назначены кураторы национальных проектов в правительстве РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на протокол заседания президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам, состоявшийся 12 февраля.
Согласно имеющейся информации, вице-премьер Татьяна Голикова продолжит курировать нацпроекты в сфере науки, образования, демографии и здравоохранения. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко будет куратором нацпроектов «Культура» и «Экология», курировать нацпроект «Экология» также будет вице-премьер Виктория Абрамченко.
Куратором нацпроектов по производительности труда, экспорту, малого и среднему предпринимательству стал вице-премьер Андрей Белоусов, в сферу ответственности вице-премьера Марата Хуснуллина войдут нацпроекты по жилью и дорогам.
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