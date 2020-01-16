Мишустин пообещал персональную ответственность министров за нацпроекты
Правительству России предстоит усилить все направления работы, в том числе форсировать реализацию нацпроектов, заявил кандидат на пост премьер-министра Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме.
По словам Мишустина, члены нового правительства будут нести персональную ответственность за выполнение нацпроектов, передает РИА Новости. Он также подчеркнул, что будет приветствовать открытую критику правительства.
В четверг, 16 января, Мишустин встретился с представителями всех политических фракций в Госдуме. Его кандидатуру поддержали «Единая Россия» и «Справедливая Россия», а также большинство депутатов ЛДПР. Депутаты от КПРФ воздержались от голосования за его кандидатуру.
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