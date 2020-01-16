Мишустин пообещал персональную ответственность министров за нацпроекты

По словам Мишустина, члены нового правительства будут нести персональную ответственность за выполнение нацпроектов, передает РИА Новости. Он также подчеркнул, что будет приветствовать открытую критику правительства.

В четверг, 16 января, Мишустин встретился с представителями всех политических фракций в Госдуме. Его кандидатуру поддержали «Единая Россия» и «Справедливая Россия», а также большинство депутатов ЛДПР. Депутаты от КПРФ воздержались от голосования за его кандидатуру.

