Национальное собрание Франции отклонило вотум недоверия новому кабмину
Национальное собрание Франции отклонило вотум недоверия новому правительству страны, сообщает ТАСС.
В ходе голосования в нижней палате парламента за отставку кабмина проголосовали только 124 человека при необходимых 289.
Правительство Франции, которое возглавил Габриэль Атталь, было сформировано 11 января. На посту премьер-министра 34-летний Атталь сменил Элизабет Борн, которую французский президент Эммануэль Макрон отправил в отставку.
Ранее Макрон на первом заседании нового правительства потребовал от министров быстрых результатов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru