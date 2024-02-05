Национальное собрание Франции отклонило вотум недоверия новому кабмину

Национальное собрание Франции отклонило вотум недоверия новому правительству страны, сообщает ТАСС.

Elabe: Менее половины французов поддерживают нового премьера Атталя

В ходе голосования в нижней палате парламента за отставку кабмина проголосовали только 124 человека при необходимых 289.

Правительство Франции, которое возглавил Габриэль Атталь, было сформировано 11 января. На посту премьер-министра 34-летний Атталь сменил Элизабет Борн, которую французский президент Эммануэль Макрон отправил в отставку.

Ранее Макрон на первом заседании нового правительства потребовал от министров быстрых результатов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: assemblee-nationale.fr
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