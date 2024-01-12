Elabe: Менее половины французов поддерживают нового премьера Атталя

Согласно данным, четыре из десяти французов считают, что назначение нового премьера – это «хорошая вещь для страны». Уточняется, что 30% оценивают новое назначение «довольно» положительно, а 11% – «очень» положительно.

Ранее ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, эксперт по Франции Сергей Федоров в интервью НСН предположил, что новый премьер-министр Франции Габриэль Атталь должен будет продолжить курс реформ своей предшественницы Элизабет Борн, а также наладить диалог с оппозицией, передает «Радиоточка НСН».

