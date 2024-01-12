Elabe: Менее половины французов поддерживают нового премьера Атталя
Менее 50% французских граждан положительно оценили для государства назначение нового премьер-министра Габриэля Атталя. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного институтом Elabe для телеканала BFMTV.
Согласно данным, четыре из десяти французов считают, что назначение нового премьера – это «хорошая вещь для страны». Уточняется, что 30% оценивают новое назначение «довольно» положительно, а 11% – «очень» положительно.
Ранее ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, эксперт по Франции Сергей Федоров в интервью НСН предположил, что новый премьер-министр Франции Габриэль Атталь должен будет продолжить курс реформ своей предшественницы Элизабет Борн, а также наладить диалог с оппозицией, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru