Национальная авиакомпания Ирака приостановит полеты в Москву
1 февраля 202416:39
Национальная авиакомпания Ирака Iraqi Airways с 3 февраля приостанавливает полеты из Багдада в Москву до дальнейшего уведомления, сообщает сайт авиаперевозчика.
Все купившие билеты на авиарейсы могут получить компенсации в офисах авиакомпании.
Причиной приостановки полетов названы оперативные факторы, связанные с российской стороной.
Ранее компания из ОАЭ попала под санкции за перевозки российской нефти, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru