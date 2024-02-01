Национальная авиакомпания Ирака приостановит полеты в Москву

Национальная авиакомпания Ирака Iraqi Airways с 3 февраля приостанавливает полеты из Багдада в Москву до дальнейшего уведомления, сообщает сайт авиаперевозчика.

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Все купившие билеты на авиарейсы могут получить компенсации в офисах авиакомпании.

Причиной приостановки полетов названы оперативные факторы, связанные с российской стороной.

Ранее компания из ОАЭ попала под санкции за перевозки российской нефти, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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