НАТО впервые за 10 лет проведет совместные учения с ВМФ России

Корабли Военно-морских сил РФ впервые за 10 лет проведут совместные учения со странами НАТО, включая Великобританию и США. Об этом сообщили в пресс-службе Черноморского флота.

Отмечается, что учения пройдут у берегов Пакистана в феврале 2021 года. В учениях «АМАН-2021» примут участие корабли России, Пакистана, США, Великобритании, Китая, Японии, Турции, Филиппин, Малайзии, Шри-Ланки и Индонезии.

СМИ назвали учения НАТО в Чёрном море предупреждением для РФ

В пресс-службе Черноморского флота добавили, что последний раз корабли ВМФ России находились на учениях вместе с кораблями НАТО в 2011 году в прибрежной зоне Испании.



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