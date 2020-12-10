НАТО впервые за 10 лет проведет совместные учения с ВМФ России

Корабли Военно-морских сил РФ впервые за 10 лет проведут совместные учения со странами НАТО, включая Великобританию и США. Об этом сообщили в пресс-службе Черноморского флота.

Отмечается, что учения пройдут у берегов Пакистана в феврале 2021 года. В учениях «АМАН-2021» примут участие корабли России, Пакистана, США, Великобритании, Китая, Японии, Турции, Филиппин, Малайзии, Шри-Ланки и Индонезии.