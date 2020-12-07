СМИ назвали учения НАТО в Чёрном море предупреждением для РФ
Учения ВМС США и союзников из НАТО в Черном море — «предупреждение» для России. Об этом сообщает издание The National Interest.
Отмечается, что манёвры американских сил и их союзников демонстрируют, что Вашингтон считает сдерживание России одним из основных приоритетов, несмотря на «китайскую угрозу» в Тихом океане.
Как пишет The National Interest, одновременное участие американского эсминца «Дональд Кук» и авиации США и НАТО в операциях в Чёрном море поможет Вашингтону вести наблюдение за российскими подводными лодками и активностью в водах.
Корабль ВМС США «Дональд Кук» вошёл в Чёрное море 23 ноября в рамках операции НАТО «Атлантическая решимость». Эсминец находился в акватории до 4 декабря.
На фоне учений США и НАТО МИД России выразил обеспокоенность наращиванием военных сил Североатлантического альянса в Чёрном море. В ведомстве подчеркнули, что подобные действия нарушают стабильность в регионе и угрожают общности стран-соседей.
Британские СМИ отмечали, что действия американской стороны могут обернуться опасными последствиями и привести к мировой войне. В частности, в медиа упомянули нарушение российской границы эсминцем «Джон Маккейн»: корабль на 2 километра углубился в залив Петра Великого в Японском море.
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