НАТО призвало Россию отдать Крым

Глава Военного комитета НАТО Стюарт Пич призвал Россию покинуть Крым. По его словам, Североатлантический альянс как и прежде не признаёт российскую принадлежность полуострова. Слова Пича, которые приведены на сайте НАТО, передает RT.

«Альянс не признаёт и не будет признавать незаконную и нелегитимную аннексию Крыма», — заявил Пич. Он также призвал Москву прекратить поддержку «боевиков на востоке Украины».

Глава Военного комитета НАТО также призвал Москву освободить украинских моряков, задержанных в ноябре прошлого года во время незаконного пересечения российской акватории в Керченском проливе, отмечает Ura.ru.

Ранее украинский политолог Михаил Погребинский и российский сенатор Андрей Климов в эфире НСН оценили шансы нового главы Украины наладить отношения с Крымом и остальной Россией.

