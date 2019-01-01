НАТО призвало Россию отдать Крым
Глава Военного комитета НАТО Стюарт Пич призвал Россию покинуть Крым. По его словам, Североатлантический альянс как и прежде не признаёт российскую принадлежность полуострова. Слова Пича, которые приведены на сайте НАТО, передает RT.
«Альянс не признаёт и не будет признавать незаконную и нелегитимную аннексию Крыма», — заявил Пич. Он также призвал Москву прекратить поддержку «боевиков на востоке Украины».
Глава Военного комитета НАТО также призвал Москву освободить украинских моряков, задержанных в ноябре прошлого года во время незаконного пересечения российской акватории в Керченском проливе, отмечает Ura.ru.
Ранее украинский политолог Михаил Погребинский и российский сенатор Андрей Климов в эфире НСН оценили шансы нового главы Украины наладить отношения с Крымом и остальной Россией.
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