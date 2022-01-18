Грызлов: Россия не оставит незамеченным наращивание сил НАТО у белорусских границ

Как отметил дипломат, наращивание сил и средств Североатлантического альянса «по сути, у наших ворот не останавливается». Грызлов напомнил, что на фоне миграционного кризиса на польско-белорусской границе со стороны Польши к рубежам республики были переброшены «дополнительные силы, в том числе тяжелое вооружение».

«Конечно, это не остается незамеченным. Тем более что к вопросам охраны границы мы подходим внимательно: регулярно организуется совместное российско-белорусское патрулирование воздушных рубежей Союзного государства», — подчеркнул посол.

