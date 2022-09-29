НАТО пообещало решительный ответ при атаке на критическую инфраструктуру

Любая атака против критической инфраструктуры НАТО получит решительный ответ, говорится заявлении Североатлантического альянса.

В Швеции обнаружили четвертую утечку газа из «Северных потоков»

В документе, который был опубликован в связи с инцидентами на газопроводах «Северный поток», говорится, что входящие в блок государства «обязались готовиться, сдерживать и защищаться от силового использования энергетики, других гибридных тактик государственными и негосударственными действующими лицами».

«Любая преднамеренная атака против критической инфраструктуры союзников получит единый и решительный ответ», — резюмировали в НАТО.

Ранее в Североатлантическом альянсе заявили, что утечка газа на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» стала результатом диверсии, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:Северный ПотокАтакаНАТО
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