В Швеции обнаружили четвертую утечку газа из «Северных потоков»

Как сообщает издание со ссылкой на представителя ведомства, две утечки находятся в шведской исключительной экономической зоне, еще две — в экономической зоне Дании.

Ранее на «Северных потоках» зафиксировали резкое снижение давления, напоминает RT. На участках трубопроводов в течение нескольких часов произошли три утечки. По данным специалистов, ЧП произошло из-за физических повреждений газопроводов. Как пишут СМИ, произошедшее могло быть диверсией. Швеция начала расследование по факту утечек, в Стокгольме не исключают иностранного вмешательства, отмечает РИА ФАН.

