В Швеции обнаружили четвертую утечку газа из «Северных потоков»
Береговая охрана Швеции обнаружила еще одну утечку газа из трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом пишет газета Svenska Dagbladet.
Как сообщает издание со ссылкой на представителя ведомства, две утечки находятся в шведской исключительной экономической зоне, еще две — в экономической зоне Дании.
Ранее на «Северных потоках» зафиксировали резкое снижение давления, напоминает RT. На участках трубопроводов в течение нескольких часов произошли три утечки. По данным специалистов, ЧП произошло из-за физических повреждений газопроводов. Как пишут СМИ, произошедшее могло быть диверсией. Швеция начала расследование по факту утечек, в Стокгольме не исключают иностранного вмешательства, отмечает РИА ФАН.
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