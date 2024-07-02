НАТО назначит нового чиновника для Украины и создаст командование в ФРГ

НАТО планирует назначить нового высокопоставленного гражданского чиновника для Украины, а также учредить новое командование в Висбадене (Германия) в рамках долгосрочной поддержки Киева. Об этом сообщил Wall Street Journal.

Новое командование в немецком Висбадене создадут для координации поставок военной техники Киеву и обучения украинских военных. В миссии «Помощь и обучение НАТО в области безопасности для Украины» примут участие около 700 военных из США и других стран НАТО.