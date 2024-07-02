НАТО назначит нового чиновника для Украины и создаст командование в ФРГ
НАТО планирует назначить нового высокопоставленного гражданского чиновника для Украины, а также учредить новое командование в Висбадене (Германия) в рамках долгосрочной поддержки Киева. Об этом сообщил Wall Street Journal.
Новое командование в немецком Висбадене создадут для координации поставок военной техники Киеву и обучения украинских военных. В миссии «Помощь и обучение НАТО в области безопасности для Украины» примут участие около 700 военных из США и других стран НАТО.
Новый чиновник, который будет работать на Украине, займется нуждами Украины в военной модернизации, а также сосредоточится на командовании в Висбадене и штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
В материале уточняется, что сейчас цель альянса – приблизить армию Украины к натовским стандартам.
Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что США в ближайшее время предпримут шаги по укреплению противовоздушной обороны Украины, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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