НАТО и ЕС в декларации о сотрудничестве заявили о поддержке Украины

В декларации отмечается, что ЕС и НАТО выражают поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах. Также там указывается, что альянс и ЕС полностью поддерживают право Украины на самооборону и «выбор собственного пути».

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники по НАТО будут поставлять оружие Украине столько, сколько потребуется, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

