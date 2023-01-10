НАТО и ЕС в декларации о сотрудничестве заявили о поддержке Украины

Европейский союз и НАТО в совместной декларации о сотрудничестве заявили о поддержке Украины. Об этом говорится в опубликованном во вторник документе.

«Бездонная бочка»: Украина требует больше вооружения от Запада

В декларации отмечается, что ЕС и НАТО выражают поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах. Также там указывается, что альянс и ЕС полностью поддерживают право Украины на самооборону и «выбор собственного пути».

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники по НАТО будут поставлять оружие Украине столько, сколько потребуется, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаЕвросоюзНАТО
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры