НАТО и ЕС в декларации о сотрудничестве заявили о поддержке Украины
Европейский союз и НАТО в совместной декларации о сотрудничестве заявили о поддержке Украины. Об этом говорится в опубликованном во вторник документе.
В декларации отмечается, что ЕС и НАТО выражают поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах. Также там указывается, что альянс и ЕС полностью поддерживают право Украины на самооборону и «выбор собственного пути».
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники по НАТО будут поставлять оружие Украине столько, сколько потребуется, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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