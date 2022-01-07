В НАТО готовы вести дипломатичный диалог с Россией

Североатлантический альянс готов выслушать озабоченности по вопросам безопасности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

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Столтенберг отметил, что НАТО будет вести диалог с Россией прямо и открыто. Генсек Североатлантического альянса выразил беспокойство, что дипломатия в этом вопросе может не принести результата.

Ранее в преддверии Совета Россия-НАТО главы МИД альянса обратили внимание на важность диалога и деэскалации конфликта. Об этом сообщило постоянное представительство США при НАТО в Twitter. В то же время в заявлении главы МИД пришли к единому мнению об обвинениях России в «агрессии против Украины».

Заседание Совета Россия–НАТО должно состояться 12 января.

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Фото: nato.int
ТЕГИ:РоссияНАТО
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