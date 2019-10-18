В России нашли новое «оружие Судного дня»

Автор приводит в качестве примера успешный запуск с борта подводного крейсера сразу четырех баллистических ракет «Булава». Они были запущены из акватории Белого моря и долетели до полигона на Камчатке, преодолев 5500 километров, отмечает Ura.ru.

В издании также сравнили подводную лодку с зарубежными аналогами и отметили, что субмарина в состоянии уничтожить любую цель, так как его вооружение значительно мощнее, сообщает РЕН ТВ.

