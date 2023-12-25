«Настоящее масонство!»: Богданов рассказал, чего ждет от выдвижения в президенты
Основатель «Российской партии свободы и справедливости» Андрей Богданов признался, что не мечтает о победе, но хочет объяснить гражданам, что такое настоящее масонство.
Основатель «Российской партии свободы и справедливости», великий мастер масонской ложи России Андрей Богданов в беседе с НСН признался, что планирует набрать около 5% голосов на президентских выборах и донести до людей идеи настоящего масонства.
Ранее основателя «Российской партии свободы и справедливости» Андрея Богданова выдвинули кандидатом в президенты России. Отмечается, что документы в ЦИК он отнесет 26 декабря. Он участвовал в выборах президента в 2008 году, набрав 1,3%.
«Масонство в России опять возникло только в 1995 году. То масонство, которое было в 18-19 веке, когда масонами были Кутузов, Суворов, Пушкин, Грибоедов, было забыто гражданами. В школах это не преподавали или преподавали не совсем правильно. Поэтому, конечно, это может сыграть немножко в минус, но зато я смогу рассказать, что такое настоящее масонство. Я адекватный человек и понимаю, что победить на выборах мне невозможно. Президент Путин сделал многое для обычных людей, его трудно победить. Я посчитал бы хорошим результатом результат, который близок к 5%», - отметил он.
По словам Богданова, его партия уже готовится к выборам в Госдуму, которые пройдут в 2026 году. Основная идея политика для страны – перенимать западный опыт, но основываться на духовности России.
«С другой стороны, в 2026 году будут выборы в Госдуму, наша партия начинает уже подготовку к этим выборам. Как раз, начиная с президентских выборов, мы хотим определенные мысли, свои идеи донести до избирателей. Избирателя мы ищем своего, которому близки наши идеи. Россия ищет для себя национальную идею, идеологию 30 лет. Я – кандидат политических наук, я защищался по теме почвенничества. У нас в стране долго спорили две философских мысли – славянофилы и западники. А почвенничество стоит между ними, оно говорит, что с Запада надо брать самое лучшее, а ноги должны оставаться на нашей почве духовности и вере в Бога. Одна из основных моих идей, с чем я иду на выборы, именно эта», - рассказал собеседник НСН.
Выборы президента РФ пройдут 15-17 марта 2024 года. Как сообщали в ЦИК, в комиссию поступили заявки от 29 кандидатов на пост главы государства, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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