«Насилие над здравым смыслом». Совфед оценил «список Навального»
Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в эфире НСН рассказал, что предложенные Европарламентом меры из-за ситуации с Навальным носят лишь рекомендательный характер.
Депутаты Европарламента считают, что Евросоюзу следует ужесточить санкционный режим в отношении России – в частности, заморозить европейские активы «коррумпированных лиц», которые упоминались в расследованиях Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.
Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в эфире НСН призвал не ждать ничего другого от европейских депутатов. По его словам, «эта машина» ничего другого не может производить.
«Европейский парламент в этом составе и в этот период ничего другого, кроме антироссийских резолюций, принимать не будет. Точка. Ничего другого эта машина выпускать не может. Но все их решения носят чисто рекомендательный характер. Был анекдот – что не делают на одном заводе, получается автомат Калашникова. А Европарламент выпускает все с антироссийским душком. К этому так и надо относиться. Попытки наказывать людей в чужих странах, а также целые государства, в которых люди живут, без открытого суда с участием сторон с предъявлением доказательств, является грубейшим нарушением не только международного права, но и вообще просто права. Это правовое бескультурье и насилие над здравым смыслом», - заявил он.
Европейские депутаты также призывают провести независимое международное расследование инцидента с Навальным при участии ЕС, ООН и ОЗХО, называя произошедшее «частью российской кампании, направленной на то, чтобы заткнуть рот оппозиции».
Авторы проекта резолюции выступают за блокировку «Северного потока-2» и, помимо прочего, хотят потребовать от России отменить или доработать законы, устанавливающие приоритет российского законодательства над международным. Такой пункт в июле был закреплён в Конституции РФ.
Климов заявил, что из Навального хотят сделать «сакральную жертву российского режима».
«Российская сторона через наши представительства при ЕС передала девять вопросов простых и четких. Ответа не получено, они даже не стали их рассматривать. В мире происходит масса событий. Кто-то кого-то разоблачает, кто-то болеет. Кто-то от этих болезней погибает. Но в глобальных СМИ, как по мановению волшебной палочки, рассматривается лишь один господин Навальный. Из него явно формируют сакральную жертву. И в этом огромную роль играют члены Европейского парламента. Я не знаю, что случилось с Навальным, но это пытаются истолковывать как «жертву российского режима» и никак иначе», - сказал он.
Власти Германии считают, что Навальный был отравлен веществом класса «Новичок». Политик приходит в себя в немецкой клинике Charite. Российская сторона требует предоставить доказательства в подтверждение версии отравления.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил назвать санкции ЕС за нарушение прав человека именем Навального.
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