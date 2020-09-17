«Насилие над здравым смыслом». Совфед оценил «список Навального»

Депутаты Европарламента считают, что Евросоюзу следует ужесточить санкционный режим в отношении России – в частности, заморозить европейские активы «коррумпированных лиц», которые упоминались в расследованиях Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в эфире НСН призвал не ждать ничего другого от европейских депутатов. По его словам, «эта машина» ничего другого не может производить.

«Европейский парламент в этом составе и в этот период ничего другого, кроме антироссийских резолюций, принимать не будет. Точка. Ничего другого эта машина выпускать не может. Но все их решения носят чисто рекомендательный характер. Был анекдот – что не делают на одном заводе, получается автомат Калашникова. А Европарламент выпускает все с антироссийским душком. К этому так и надо относиться. Попытки наказывать людей в чужих странах, а также целые государства, в которых люди живут, без открытого суда с участием сторон с предъявлением доказательств, является грубейшим нарушением не только международного права, но и вообще просто права. Это правовое бескультурье и насилие над здравым смыслом», - заявил он.

Европейские депутаты также призывают провести независимое международное расследование инцидента с Навальным при участии ЕС, ООН и ОЗХО, называя произошедшее «частью российской кампании, направленной на то, чтобы заткнуть рот оппозиции».