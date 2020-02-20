«Наши не бодаются»: Военный эксперт оценил стычку «Тигра» с броневиком США

Американский и российский бронеавтомобили не поделили дорогу в районе сирийского населённого пункта Камышлы. Ехавший во главе колонны российской военной полиции «Тигр» с триколором попытался обогнать американский броневик слева, но американцы помешали манёвру, а затем бортом фактически «вытолкали» россиян с дороги. Об инциденте стало известно благодаря опубликованному в соцсетях видео.

Как пишут СМИ, речь идёт об американском бронеавтомобиле Oshkosh M-ATV. Судя по характеристикам, он в 1,5-2 раза тяжелее российского «Тигра». На кадрах видно, что пытавшемуся уйти от столкновения с американцами «Тигру» пришлось вырулить с дороги на ровное поле.

Военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с НСН не стал комментировать вероятный исход столкновения двух бронемашин американского и отечественного производства.

«Наши военные ни с кем не бодаются. Поэтому, если американские военные ведут себя безрассудно, российские военные действуют исходя из того, чтобы минимизировать любые конфликты и выполнить свои задачи», - отметил он.

По словам Коротченко, российская бронемашина хорошо показала себя в Сирии.

«"Тигр" проявил себя превосходно. Боевая машина показала свои качества, она востребована, и это подкрепляет её экспортный потенциал», - рассказал военный эксперт.

Ранее первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН посоветовал американцам не испытывать терпение российских военных в Сирии, отметив, что для солдат США это может закончиться печально.