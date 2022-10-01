Нарышкин: Запад уже на грани потери рассудка

Запад находится «на грани потери рассудка», считает директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Об этом глава спецслужбы заявил в программе «Москва. Кремль. Путин».

Нарышкин заявил о наличии данных о роли Запада во взрывах на «Северных потоках»

«Так называемый наш "политический оппонент"... уже на грани потери рассудка, так что можно ждать любых неожиданностей, и, главное, быть к этому готовыми», — отметил Нарышкин.

Ранее глава СВР заявил, что у российской стороны есть данные о роли Запада во взрывах на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗападСВРСергей Нарышкин
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