Нарышкин: Запад уже на грани потери рассудка

«Так называемый наш "политический оппонент"... уже на грани потери рассудка, так что можно ждать любых неожиданностей, и, главное, быть к этому готовыми», — отметил Нарышкин.

Ранее глава СВР заявил, что у российской стороны есть данные о роли Запада во взрывах на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2».

