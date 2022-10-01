Нарышкин: Запад уже на грани потери рассудка
Запад находится «на грани потери рассудка», считает директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Об этом глава спецслужбы заявил в программе «Москва. Кремль. Путин».
«Так называемый наш "политический оппонент"... уже на грани потери рассудка, так что можно ждать любых неожиданностей, и, главное, быть к этому готовыми», — отметил Нарышкин.
Ранее глава СВР заявил, что у российской стороны есть данные о роли Запада во взрывах на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2».
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