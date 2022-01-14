Дания присоединилась к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Пекине
Дания присоединилась к дипломатическому бойкоту Олимпийских игр в Пекине, который ранее объявили ряд стран. Об этом сообщает ТАСС.
Как заявил глава МИД королевства Еппе Куфуд, Дания приняла такое решение, поскольку обеспокоена обстановкой с правами человека в Китае.
Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Ранее о дипломатическом бойкоте соревнований заявили власти США, Канады, Австралии, Новой Зеландии, Великобритании и Словакии. При этом решение государств не скажется на участии спортсменов в играх.
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