Нарышкин заявил, что уважает директора ЦРУ как дипломата и коллегу

Нарышкин и Бернс встретились в ноябре 2022 года в Анкаре, главы спецслужб обсудили в том числе ядерную безопасность.

Как отметил директор СВР, он до сих пор сохраняет «позитивную оценку характера и результата» переговоров.

«Встреча была содержательной, проходила в такой очень комфортной обстановке, и я сохраняю большое уважение к ... Бернсу и как к действительно очень опытному дипломату, искусному дипломату, и как к своему коллеге, имеющему, может быть, пока еще не очень большой опыт работы на посту директора Центрального разведывательного управления», — цитирует Нарышкина ТАСС.

Комментируя высказывания Бернса, ранее назвавшего переговоры «удручающими» и поведение Нарышкина «непримиримым», глава СВР отметил, что беседа была «хорошей» и «спокойной», и в ходе встречи директор российской спецслужбы опирался на «мнение многомиллионного народа России».

