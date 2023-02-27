Нарышкин заявил, что уважает директора ЦРУ как дипломата и коллегу
Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин позитивно оценил встречу с директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильямом Бернсом и подчеркнул, что сохраняет большое уважение к коллеге. Об этом глава СВР заявил журналистам.
Нарышкин и Бернс встретились в ноябре 2022 года в Анкаре, главы спецслужб обсудили в том числе ядерную безопасность.
Как отметил директор СВР, он до сих пор сохраняет «позитивную оценку характера и результата» переговоров.
«Встреча была содержательной, проходила в такой очень комфортной обстановке, и я сохраняю большое уважение к ... Бернсу и как к действительно очень опытному дипломату, искусному дипломату, и как к своему коллеге, имеющему, может быть, пока еще не очень большой опыт работы на посту директора Центрального разведывательного управления», — цитирует Нарышкина ТАСС.
Комментируя высказывания Бернса, ранее назвавшего переговоры «удручающими» и поведение Нарышкина «непримиримым», глава СВР отметил, что беседа была «хорошей» и «спокойной», и в ходе встречи директор российской спецслужбы опирался на «мнение многомиллионного народа России».
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