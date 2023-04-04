Нарышкин заявил, что США не смогут организовать международную блокаду России

Соединенные Штаты не могут организовать международную блокаду России, несмотря на давление, которое Вашингтон оказывает на страны Латинской Америки, Азии и Африки. Такое заявление сделал директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, слова которого приводит РИА Новости.

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Он отметил, что Вашингтону не удается достичь своей цели. По словам Нарышкина, действия США являются грубым нарушением базовых, фундаментальных норм международного права.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что поддержка Украины со стороны США и Евросоюза привела к созданию в центре Европы террористического государства. Политик подчеркнул, что терроризму «нет оправдания», в мире жестко борются с ним и не ведут переговоры с террористами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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