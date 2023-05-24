Нарышкин: США планируют информационную войну против России на Ближнем Востоке
США на фоне нормализации обстановки на Ближнем Востоке разрабатывают планы информационной войны против России. Об этом заявил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, передает РИА Новости.
Как отметил директор спецслужбы, в регионе растет уровень взаимного доверия, в Сирии идет нормализация обстановки. При этом авторитет США резко снижается.
Нарышкин подчеркнул, что в Госдепартаменте США списали свои просчеты и преступления на «российскую пропаганду».
«Там ... разрабатывают планы информационной войны с Москвой», — указал глава СВР в ходе международной встречи по безопасности.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru