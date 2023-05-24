Нарышкин: США планируют информационную войну против России на Ближнем Востоке

Как отметил директор спецслужбы, в регионе растет уровень взаимного доверия, в Сирии идет нормализация обстановки. При этом авторитет США резко снижается.

Нарышкин подчеркнул, что в Госдепартаменте США списали свои просчеты и преступления на «российскую пропаганду».

«Там ... разрабатывают планы информационной войны с Москвой», — указал глава СВР в ходе международной встречи по безопасности.

