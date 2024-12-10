Россия близка к достижению целей специальной военной операции, считает директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Об этом он заявил в интервью журналу «Разведчик».

Как отметил Нарышкин, ситуация на фронте сложилась не в пользу Украины. Стратегическая инициатива на всех участках принадлежит российским силам.

«Мы близки к достижению поставленных целей, тогда как ВСУ находятся на грани развала», — указал глава СВР.

Нарышкин добавил, что режим украинского президента Владимира Зеленского полностью утратил легитимность «и, как следствие, договороспособность».

Между тем глава Чечни Рамзан Кадыров выразил уверенность, что СВО вскоре завершится, «недолго осталось закончить», пишет Ura.ru.

