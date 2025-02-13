Нарышкин: Польша небезосновательно присматривается ко Львову

Поляки не просто так присматриваются к украинскому Львову, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

Он уточнил, что Польша всегда претендовала на свои так называемые «восточные кресы» наиболее последовательно.

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«Сейчас Польша присматривается ко Львову, и, в общем-то, небезосновательно», - заявил Нарышкин. При этом глава СВР отметил красоты Лемберга (ныне Львов – прим. НСН) и его прекрасные образцы польской архитектуры. Также Нарышкин напомнил, что города Галиция и Волынь присоединились к Советской Украине в 1939 году по итогам Польского похода Красной армии.

Ранее Нарышкин предложил историками возглавляемого им Российского исторического общества обсудить тему прав на украинские земли, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Гавриил Григоров
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