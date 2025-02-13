Нарышкин: Польша небезосновательно присматривается ко Львову
Поляки не просто так присматриваются к украинскому Львову, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
Он уточнил, что Польша всегда претендовала на свои так называемые «восточные кресы» наиболее последовательно.
«Сейчас Польша присматривается ко Львову, и, в общем-то, небезосновательно», - заявил Нарышкин. При этом глава СВР отметил красоты Лемберга (ныне Львов – прим. НСН) и его прекрасные образцы польской архитектуры. Также Нарышкин напомнил, что города Галиция и Волынь присоединились к Советской Украине в 1939 году по итогам Польского похода Красной армии.
Ранее Нарышкин предложил историками возглавляемого им Российского исторического общества обсудить тему прав на украинские земли, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru