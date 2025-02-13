Генсек НАТО заявил о поддержке мирных переговоров по ситуации на Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступил за мирные переговоры по Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я абсолютно поддерживаю мирные переговоры, но важно, чтобы их результатом стал устойчивый мир», — заявил Рютте перед заседанием министров обороны стран альянса.

Кроме того, генсек НАТО отметил, что состоявшаяся ранее беседа президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа «создает впечатление» начала переговорного процесса по Украине.

Ранее Марк Рютте рассказал о наличии идей, как могла бы выглядеть «композиция» переговоров с Россией по украинскому конфликту, напоминает «Свободная пресса». Генсек хранит свою тактику в секрете.

