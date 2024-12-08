Лидер сирийских повстанцев выступил перед ликующей толпой в Дамаске

Лидер исламистской группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана в России террористической и запрещена) Абу Мохаммед аль-Джулани выступил перед толпой в Дамаске. Об этом сообщает CNN.

Радикал собрал слушателей в мечете Омейядов в центре сирийской столицы. Он заявил, что власти Башара Асада несправедливо заключили в тюрьмы тысячи граждан Сирии, которые «не совершали преступлений».