Лидер сирийских повстанцев выступил перед ликующей толпой в Дамаске
Лидер исламистской группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана в России террористической и запрещена) Абу Мохаммед аль-Джулани выступил перед толпой в Дамаске. Об этом сообщает CNN.
Радикал собрал слушателей в мечете Омейядов в центре сирийской столицы. Он заявил, что власти Башара Асада несправедливо заключили в тюрьмы тысячи граждан Сирии, которые «не совершали преступлений».
«Сегодня мы вознаграждены этой победой. Эта победа — для всех сирийцев», — добавил лидер повстанцев.
Группировка аль-Джулани считается главной действующей силой среди повстанцев. Своей главной целью радикалы называют «свержение режима Асада». По данным МИД РФ, Башар Асад уже сложил с себя полномочия президента и покинул страну, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru