Лидер сирийских повстанцев выступил перед ликующей толпой в Дамаске

Лидер исламистской группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана в России террористической и запрещена) Абу Мохаммед аль-Джулани выступил перед толпой в Дамаске. Об этом сообщает CNN.

Радикал собрал слушателей в мечете Омейядов в центре сирийской столицы. Он заявил, что власти Башара Асада несправедливо заключили в тюрьмы тысячи граждан Сирии, которые «не совершали преступлений».

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«Сегодня мы вознаграждены этой победой. Эта победа — для всех сирийцев», — добавил лидер повстанцев.

Группировка аль-Джулани считается главной действующей силой среди повстанцев. Своей главной целью радикалы называют «свержение режима Асада». По данным МИД РФ, Башар Асад уже сложил с себя полномочия президента и покинул страну, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP/TASS
ТЕГИ:ИсламистыБашар АсадДамаскСирия

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