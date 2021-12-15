Нарышкин назвал ЦРУ партнером СВР
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США является партнером Службы внешней разведки (СВР) РФ. Об этом заявил глава СВР Сергей Нарышкин в интервью газете «Аргументы и факты».
«К нашим партнерам относится ЦРУ США. С ним у нас сохраняется взаимодействие по вопросам борьбы с международным терроризмом», — подчеркнул Нарышкин.
Руководитель разведки отметил, что во время недавнего визита в Москву главы ЦРУ Уильяма Бернса высказал заинтересованность в сотрудничестве с американской разведслужбой «на основе общепринятых принципов партнерства», пишет РИА ФАН.
При этом Нарышкин назвал самыми ценными партнерами РФ разведывательные службы Китая и Индии. В то же время разведки нескольких государств «откровенно декларируют свое нежелание» сотрудничать с СВР, отмечает Ura.ru.
«Но ко всем профессионалам разведслужб, кто стремится сделать планету более безопасной и не ставит целью нанесение ущерба России, я испытываю уважение», — добавил Нарышкин.
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