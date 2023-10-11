Нарышкин: Контакты спецслужб РФ с Западом по борьбе с терроризмом сохраняются
Контакты российских спецслужб с западными по борьбе с международным терроризмом сохраняются. Такое заявление сделал директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, слова которого приводит РИА Новости.
Он отметил, что контакты сохраняются, однако масштаб взаимодействия заметно сократился. Это происходит из-за того, указал Нарышкин, что страны НАТО «ведут агрессию против России». Нарышкин подчеркнул, что в подобных условиях трудно сохранять прежний уровень взаимодействия.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не развивает отношения со странами Запада. Однако, по его словам, Москва считает необходимым сохранять каналы диалога, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru