Нарышкин: Контакты спецслужб РФ с Западом по борьбе с терроризмом сохраняются

Он отметил, что контакты сохраняются, однако масштаб взаимодействия заметно сократился. Это происходит из-за того, указал Нарышкин, что страны НАТО «ведут агрессию против России». Нарышкин подчеркнул, что в подобных условиях трудно сохранять прежний уровень взаимодействия.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не развивает отношения со странами Запада. Однако, по его словам, Москва считает необходимым сохранять каналы диалога, передает «Радиоточка НСН».

