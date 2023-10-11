Нарышкин: Контакты спецслужб РФ с Западом по борьбе с терроризмом сохраняются

Контакты российских спецслужб с западными по борьбе с международным терроризмом сохраняются. Такое заявление сделал директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, слова которого приводит РИА Новости.

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Он отметил, что контакты сохраняются, однако масштаб взаимодействия заметно сократился. Это происходит из-за того, указал Нарышкин, что страны НАТО «ведут агрессию против России». Нарышкин подчеркнул, что в подобных условиях трудно сохранять прежний уровень взаимодействия.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не развивает отношения со странами Запада. Однако, по его словам, Москва считает необходимым сохранять каналы диалога, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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