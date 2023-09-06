Глава СВР Нарышкин раскрыл частоту регулярных консультаций с ЦРУ

Служба внешней разведки России проводит регулярные консультации с коллегами из Центрального разведывательного управления Соединённых Штатов Америки, однако происходит это нечасто. Об этом руководитель СВР Сергей Нарышкин рассказал в интервью журналу «Национальная оборона».

По словам Нарышкина, диалог профессионалов разведки полезен, в частности, в плане снижения напряжённости в мире и уменьшения недопонимания. Глава СВР также констатировал, что зарубежные «контрагенты» в личных дискуссиях не могут отойти от идеологических клише, передает RT.