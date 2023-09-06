Глава СВР Нарышкин раскрыл частоту регулярных консультаций с ЦРУ

Служба внешней разведки России проводит регулярные консультации с коллегами из Центрального разведывательного управления Соединённых Штатов Америки, однако происходит это нечасто. Об этом руководитель СВР Сергей Нарышкин рассказал в интервью журналу «Национальная оборона».

По словам Нарышкина, диалог профессионалов разведки полезен, в частности, в плане снижения напряжённости в мире и уменьшения недопонимания. Глава СВР также констатировал, что зарубежные «контрагенты» в личных дискуссиях не могут отойти от идеологических клише, передает RT.

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Нарышкин ранее сообщил о телефонном разговоре с директором ЦРУ Уильямом Бёрнсом в конце июня нынешнего года на тему Украины.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», вскоре после этого Бёрнс признался, что у ЦРУ сейчас появилась уникальная возможность вербовать шпионов в России из-за роста недовольства ситуацией вокруг Украины.

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Фото: ER.RU
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