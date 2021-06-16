«Есть что сказать?» Объяснен отказ Байдена от пресс-конференции с Путиным
Экс-глава протокола Кремля рассказал НСН, почему не состоится совместной пресс-конференции после саммита Путин-Байден в Женеве.
Бывший госсекретарь США Майк Помпео назвал «невероятной слабостью» отказ американского президента Джо Байдена от проведения совместной пресс-конференции с российским коллегой Владимиром Путиным по итогам саммита в Женеве. «Тот факт, что вы не можете встать в 6 или 8 футах от соперника и рассказать миру о том, что вы обсуждали, о том, что для вас важно, почему это для вас важно, является проявлением невероятной слабости», — заявил Помпео. Вместе с тем, он выразил уверенность, что Путин прибудет на саммит «во всеоружии».
Не слабостью, но напряженностью отношений и большой вероятностью отсутствия договоренностей после саммита Путин-Байден объяснил отказ от совместной пресс-конференции в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» экс-глава службы протокола президента СССР и первого президента России Владимир Шевченко.
«А много ли было совместных пресс-конференций? Они проводятся тогда, когда обеим сторонам есть, что сказать хорошего в адрес друг друга. Если вопросы остаются нерешенными, а отношения напряженными, то проводить общую пресс-конференцию, смотреть друг на друга и давать возможность журналистам рассказывать небылицы, — нет смысла», — считает он.
По мнению экс-главы протокола Кремля, обсуждение всего того, что происходит вокруг встречи двух лидеров, только повышает градус напряженности.
«Поднимите материалы встречи в 1985 году по подготовке встречи Горбачева и Рейгана. Ведь обстановка была намного хуже по многим вопросам. Но благодаря тому, что было поменьше всякой шумихи вокруг этого создано, все было спокойно. Чего мы разжигаем? Если они не хотят — не надо. Мы знаем, что у нас есть свой человек, который и умеет говорить, и может поставить и в угол, и на колени», — сказал Шевченко.
Он полагает, что поведение Байдена по сути не имеет никакого отношения к тем решениям, которые принимаются Белым домом.
«В последнее время мы слишком много уделяем внимания тому, а что он (Байден — НСН) сказал, куда пошел, где оступился. Да пусть он оступается или падает — кому какое дело? Это их проблема, а не наша. Гадать на кофейной гуще, что и как будет — это не анализ работы. Удивляюсь нашим так называемым политологам и пропагандистам, которые кричат: «Мы впереди!» Нехорошо это», — заключил Шевченко.
По данным New York Times, Белый дом отказался от совместной пресс-конференции из-за неудачного выступления бывшего президента США Дональда Трампа на фоне Путина на полях саммита стран G7.
Встреча президентов России и США состоится сегодня в Женеве. По ее окончании Путин и Байден дадут пресс-конференции, которые пройдут отдельно. Первым с журналистами будет общаться российский лидер.
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