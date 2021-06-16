«Есть что сказать?» Объяснен отказ Байдена от пресс-конференции с Путиным

Бывший госсекретарь США Майк Помпео назвал «невероятной слабостью» отказ американского президента Джо Байдена от проведения совместной пресс-конференции с российским коллегой Владимиром Путиным по итогам саммита в Женеве. «Тот факт, что вы не можете встать в 6 или 8 футах от соперника и рассказать миру о том, что вы обсуждали, о том, что для вас важно, почему это для вас важно, является проявлением невероятной слабости», — заявил Помпео. Вместе с тем, он выразил уверенность, что Путин прибудет на саммит «во всеоружии».

Не слабостью, но напряженностью отношений и большой вероятностью отсутствия договоренностей после саммита Путин-Байден объяснил отказ от совместной пресс-конференции в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» экс-глава службы протокола президента СССР и первого президента России Владимир Шевченко.

«А много ли было совместных пресс-конференций? Они проводятся тогда, когда обеим сторонам есть, что сказать хорошего в адрес друг друга. Если вопросы остаются нерешенными, а отношения напряженными, то проводить общую пресс-конференцию, смотреть друг на друга и давать возможность журналистам рассказывать небылицы, — нет смысла», — считает он.

По мнению экс-главы протокола Кремля, обсуждение всего того, что происходит вокруг встречи двух лидеров, только повышает градус напряженности.

«Поднимите материалы встречи в 1985 году по подготовке встречи Горбачева и Рейгана. Ведь обстановка была намного хуже по многим вопросам. Но благодаря тому, что было поменьше всякой шумихи вокруг этого создано, все было спокойно. Чего мы разжигаем? Если они не хотят — не надо. Мы знаем, что у нас есть свой человек, который и умеет говорить, и может поставить и в угол, и на колени», — сказал Шевченко.

Он полагает, что поведение Байдена по сути не имеет никакого отношения к тем решениям, которые принимаются Белым домом.