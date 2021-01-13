Назван возможный страховщик «Северного потока-2» под риском санкций США

Швейцарская компания Zurich Insurance Group может оказаться под санкционным ударом Соединённых Штатов Америки в качестве возможного главного страховщика строительства трубопровода «Северный поток-2». Государственный департамент США в ближайшие дни намерен обнародовать «чёрный» список, в который попадут все, кто связан с проектом по версии Вашингтона.

В перечень могут быть включены страховые компании, сертификаторы оборудования и структуры, которые непосредственно занимаются прокладкой газопровода, передает Reuters.