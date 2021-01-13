Назван возможный страховщик «Северного потока-2» под риском санкций США

Швейцарская компания Zurich Insurance Group может оказаться под санкционным ударом Соединённых Штатов Америки в качестве возможного главного страховщика строительства трубопровода «Северный поток-2». Государственный департамент США в ближайшие дни намерен обнародовать «чёрный» список, в который попадут все, кто связан с проектом по версии Вашингтона.

В перечень могут быть включены страховые компании, сертификаторы оборудования и структуры, которые непосредственно занимаются прокладкой газопровода, передает Reuters.

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Zurich Insurance Group — крупнейшая страховая компания в Швейцарии, официально она отказывается комментировать свою связь с «Северным потоком-2».

Если компания попадёт в «чёрный» список, оператору «газопровода» Nord Stream 2, вероятно придётся обратиться за перестраховкой к российским компаниям.

США с 1 января уже расширили ограничительные меры в отношении проекта. В связи с этим, проект покинула норвежская Det Norske Veritas GL. Эта структура должна была выдать газопроводу сертификат соответствия, без которого «Северный поток-2» не может начать функционировать.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:СанкцииСтраховкаСеверный Поток-2
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