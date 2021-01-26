Напавший на правоохранителя на митинге 23 января дал признательные показания

Пресненский суд Москвы ранее арестовал Есенова на два месяца. Его обвиняют в применении насилия к представителю власти. По информации агентства, Есенов признал свою вину и "дал соответствующие показания".

В настоящий момент в Москве возбуждено четыре уголовных дела о насилии в адрес сотрудников власти, одно дело о хулиганстве и повреждении машины ФСБ. Причиной для возбуждения еще одного дела стало перекрытие уличного движения.

ТАСС передает, что, по данным правоохранителей, в несогласованной акции протеста участвовали около 4 тысяч человек в Москве. После столкновений между участниками акции и представителями правоохранительных органов около 40 человек обратились за медицинской помощью.

