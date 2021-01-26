Напавший на правоохранителя на митинге 23 января дал признательные показания
Задержанный во время несанкционированного митинга Евгений Есенов дал признательные показания во время допроса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Пресненский суд Москвы ранее арестовал Есенова на два месяца. Его обвиняют в применении насилия к представителю власти. По информации агентства, Есенов признал свою вину и "дал соответствующие показания".
В настоящий момент в Москве возбуждено четыре уголовных дела о насилии в адрес сотрудников власти, одно дело о хулиганстве и повреждении машины ФСБ. Причиной для возбуждения еще одного дела стало перекрытие уличного движения.
ТАСС передает, что, по данным правоохранителей, в несогласованной акции протеста участвовали около 4 тысяч человек в Москве. После столкновений между участниками акции и представителями правоохранительных органов около 40 человек обратились за медицинской помощью.
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