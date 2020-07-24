Намаз в Святой Софии назвали концом европейской Турции

По его мнению, можно говорить о конце эпохи в истории Турции, которая началась после победы кемалистской революции в 1923 году.

«Кемалистская, светская, европеизированная Турция закончилась. Конечно, будет какая-то обратная реакция, когда Эрдоган уйдет. Но того кемализма, который был, с запретом хиджабов и прочего, больше не будет. Кончается целая эпоха. Но предавать забвению модернизацию, которую проводил Кемаль Ататюрк, полностью возвращаться в исламское пространство чревато проблемами», - заключил собеседник НСН.

Высший административный суд Турции 10 июля аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент Турции Тайип Эрдоган подписал указ о превращении собора в мечеть и начале мусульманских богослужений.

