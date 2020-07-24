Намаз в Святой Софии назвали концом европейской Турции
Руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций» Алексей Малашенко в эфире НСН рассказал, как превращение собора Святой Софии в действующую мечеть отразится на политических позициях Тайипа Эрдогана.
Первый с 1934 года пятничный намаз в Айя-Софии в Стамбуле открыл президент Турции Тайип Эрдоган.
Руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций» Алексей Малашенко в эфире НСН рассказал, как превращение собора Святой Софии в действующую мечеть отразится на политических позициях турецкого лидера.
«На его популярности в Турции это, конечно, скажется, однозначно. Это умеренный исламист со всеми вытекающими последствиями. Он пытается исламизировать Турцию. Турция была полуевропейской страной. Но провинция его поддерживает. Он станет популярнее и во всем мусульманском мире. Вот была София, теперь это мечеть. Что касается европейцев, христианского мира, в том числе России – там же будут дни для туристов. Он в очередной раз показал, что он мусульманский харизматик, но в то же время человек достаточно прагматичный. Сейчас больше нажим на исламском направлении», - пояснил Малашенко.
По его мнению, можно говорить о конце эпохи в истории Турции, которая началась после победы кемалистской революции в 1923 году.
«Кемалистская, светская, европеизированная Турция закончилась. Конечно, будет какая-то обратная реакция, когда Эрдоган уйдет. Но того кемализма, который был, с запретом хиджабов и прочего, больше не будет. Кончается целая эпоха. Но предавать забвению модернизацию, которую проводил Кемаль Ататюрк, полностью возвращаться в исламское пространство чревато проблемами», - заключил собеседник НСН.
Высший административный суд Турции 10 июля аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент Турции Тайип Эрдоган подписал указ о превращении собора в мечеть и начале мусульманских богослужений.
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