Накопительные пенсии в России «заморозят» до 2024 года

Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект правительства с предложением продолжить до 2024 года платить пенсию из средств выплат работающих граждан. Такой подход к учету страховых взносов сейчас действует до 2022 года, пишет «Парламентская газета».

Заседание Госдумы назначено на 25 ноября. Отмечается, что реализация законопроекта поможет сэкономить в 2023 году 669,3 млрд рублей и не уменьшит объема пенсионных прав застрахованных лиц. Предложение поддержал комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

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Отчисления работающих граждан в размере 6% от заработной платы в накопительную часть пенсии с 2014 года перечисляются на выплаты нынешним пенсионерам вместе - фактически, пополнение пенсионных накоплений с тех пор заморожено, объяснял НСН сенатор Валерий Рязанский.

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ФОТО: РИА Новости/Павел Лисицын
ТЕГИ:ГосдумаПенсия
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