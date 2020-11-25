Накопительные пенсии в России «заморозят» до 2024 года

Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект правительства с предложением продолжить до 2024 года платить пенсию из средств выплат работающих граждан. Такой подход к учету страховых взносов сейчас действует до 2022 года, пишет «Парламентская газета».

Заседание Госдумы назначено на 25 ноября. Отмечается, что реализация законопроекта поможет сэкономить в 2023 году 669,3 млрд рублей и не уменьшит объема пенсионных прав застрахованных лиц. Предложение поддержал комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.