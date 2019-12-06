Наказать министра требует спикер Совфеда

Минэнерго не подготовило вовремя подзаконные акты к закону об «умных счетчиках», - заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на совещании со статс-секретарями. По ее словам, которые приводит РИА Новости, 65 процентов подзаконных актов, которые должно готовить правительство, принимаются с нарушением сроков. В том числе по упомянутому закону, который через полгода должен вступить в силу.

«Мы в свое время аплодировали принятию изменений в действующее законодательство в связи с развитием систем учета электрической энергии в России. И что затем? А дальше тишина - ничего не сделано, ни один акт не принят. Ну что за безобразие, что за безответственность?» - возмутилась Матвиенко.

По ее словам, за это министру следует назначить административное наказание. Или хотя бы показательно наказать замминистра. Предположив, что теперь в парламент будет внесен законопроект о переносе сроков вступления закона об «умных счетчиках» в силу, спикер заранее предупредила об отказе:

«Федеральному собранию надоело прикрывать министерства и ведомства», - заявила Валентина Матвиенко.

Закон, вокруг которого «ломают копья» Матвиенко и Минэнерго, устанавливает порядок внедрения в России интеллектуальной системы учета электроэнергии, подразумевающей установку в многоквартирных домах так называемых «умных» счетчиков. Он вводит единые требования к интеллектуальным приборам и системам учета электроэнергии, что предоставляет возможность бороться с коммерческими потерями, а проще говоря - хищениями электрической энергии, - напоминает «Интерфакс».

Спикер Совфеда известна своим критическим подходом к оценке деятельности руководителей министерств и ведомств. Особенно это видно, когда они выступают с отчетами в верхней палате. От Валентины Матвиенко доставалось и главе Рослесхоза, теперь уже бывшему, и министру науки Михаилу Котюкову, которому она пообещала: «Мы не оставим вас в покое!», и министру труда и соцзащиты Максиму Топилину, которого после отчета «о небывалом росте зарплат» Матвиенко заверила, что «легкой жизни у министра не будет». Глава Минвостокразвития Александр Козлов от спикера Совфеда узнал, что его ведомство – не «совнархоз».

Тогда же НСН отмечала, что Совет Федерации во главе с Валентиной Матвиенко становится центром оценки работы федеральных министерств и ведомств. И это к лучшему, возможно. Поскольку буквально вчера из уст премьер-министра мы узнали, что в правительстве «рукоприкладство недопустимо».



