Наказ президента об избежании пустословия на выборах

Пустословия и «дешевого популизма», напротив, следует избегать, - указал глава государства, выступая на заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге. Владимир Путин напомнил, что осенью в стране состоятся федеральные парламентские выборы. Значимые избирательные кампании пройдут и в десятках субъектов Федерации, в крупных городах, в административных центрах, - добавил президент. В единый день голосования 19 сентября 2021 года в России пройдут выборные кампании различного уровня, включая выборы депутатов Государственной думы, глав 12 субъектов и депутатов законодательных органов государственной власти в 39 субъектах.

Его рассуждения о том, как должна вестись избирательная кампания, прозвучали как наказ:

«Прошу вести конкурентную борьбу, уважая всех своих оппонентов. Честно, прозрачно и в строгом соответствии с нормами закона и политической этики(…) избегать пустословия и дешевого, ничем не обеспеченного популизма(…) Россия и здесь должна показывать хороший пример другим», - подчеркнул Путин.

Обращаясь к теме «дешевого популизма», Владимир Путин напомнил, как в 90-х годах прошлого века людям «обещали все что ни попадя, все подряд, только бы заручиться поддержкой избирателей».

«Результат - до сих пор не можем расхлебаться с некоторыми вопросами, - заметил Путин. - Если обещать невозможное, это что означает? Это - порождать ожидания, которым не суждено быть сбывшимися, обманывать людей и сеять недоверие ко всей политической системе страны, раскачивать ее изнутри».

За день до того, как президент описал, какой должна быть конкурентная борьба на грядущих выборах, Владимир Путин встречался с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой, которая недавно была переизбрана на эту должность еще на пять лет. ЦИК, по словам его главы, готовится к разным вариантам их проведения. В зависимости, в первую очередь, от эпидемиологической ситуации выборы могут пройти в один день, как прежде, или в три дня, как в пандемию.

Рассказала Элла Памфилова и о росте доверия граждан к избирательной системе. Одна из причин – административный ресурс сокращен до минимума, а избирательная система стала предельно прозрачной, - указала Памфилова.

Одна беда – механизмов отсева кандидатов-пустословов и популистов система, выстроенная ЦИКом, не предполагает. А как избирателю отличить их, если соискатели депутатских мандатов во множестве говорят, как салтыков-щедринские органчики из одной и той же мастерской?

