Наказ президента об избежании пустословия на выборах
Придерживаться политической этики и закона в ходе предвыборной кампании велел Владимир Путин
Пустословия и «дешевого популизма», напротив, следует избегать, - указал глава государства, выступая на заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге. Владимир Путин напомнил, что осенью в стране состоятся федеральные парламентские выборы. Значимые избирательные кампании пройдут и в десятках субъектов Федерации, в крупных городах, в административных центрах, - добавил президент. В единый день голосования 19 сентября 2021 года в России пройдут выборные кампании различного уровня, включая выборы депутатов Государственной думы, глав 12 субъектов и депутатов законодательных органов государственной власти в 39 субъектах.
Его рассуждения о том, как должна вестись избирательная кампания, прозвучали как наказ:
«Прошу вести конкурентную борьбу, уважая всех своих оппонентов. Честно, прозрачно и в строгом соответствии с нормами закона и политической этики(…) избегать пустословия и дешевого, ничем не обеспеченного популизма(…) Россия и здесь должна показывать хороший пример другим», - подчеркнул Путин.
Обращаясь к теме «дешевого популизма», Владимир Путин напомнил, как в 90-х годах прошлого века людям «обещали все что ни попадя, все подряд, только бы заручиться поддержкой избирателей».
«Результат - до сих пор не можем расхлебаться с некоторыми вопросами, - заметил Путин. - Если обещать невозможное, это что означает? Это - порождать ожидания, которым не суждено быть сбывшимися, обманывать людей и сеять недоверие ко всей политической системе страны, раскачивать ее изнутри».
За день до того, как президент описал, какой должна быть конкурентная борьба на грядущих выборах, Владимир Путин встречался с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой, которая недавно была переизбрана на эту должность еще на пять лет. ЦИК, по словам его главы, готовится к разным вариантам их проведения. В зависимости, в первую очередь, от эпидемиологической ситуации выборы могут пройти в один день, как прежде, или в три дня, как в пандемию.
Рассказала Элла Памфилова и о росте доверия граждан к избирательной системе. Одна из причин – административный ресурс сокращен до минимума, а избирательная система стала предельно прозрачной, - указала Памфилова.
Одна беда – механизмов отсева кандидатов-пустословов и популистов система, выстроенная ЦИКом, не предполагает. А как избирателю отличить их, если соискатели депутатских мандатов во множестве говорят, как салтыков-щедринские органчики из одной и той же мастерской?
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,8 млн+8 053 / сут.
Умерли
109 тыс.+392 / сут.
Выздоровели
4,4 млн+8 039 / сут.
- Представители Крыма не смогли выступить на совещании в ОБСЕ
- Корабль береговой охраны США зашел в Черное море
- Глава МИД Украины назвал красную линию в переговорах по Донбассу
- Новак рассказал о подготовке поправок в закон о газоснабжении
- Мацуев адаптирует музыку Чайковского для Олимпийских игр
- Послов Словакии и стран Прибалтики вызвали в МИД РФ
- Глава МИД Германии поддержал решение Чехии о высылке российских дипломатов
- Лавров рассказал о предложении РФ «обнулить» дипломатический конфликт с США
- Хуснуллин: России не нужно 85 регионов
- НАТО приветствовало снижение напряженности на границе России и Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru