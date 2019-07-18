Накануне выборов в Раду рейтинг Зеленского вырос
Число довольных деятельностью президента Украины Владимира Зеленского жителей страны увеличилось почти до 60%. Как пишут РИА Новости, это выяснилось в ходе проведённого недавно социологического опроса. Источник отмечает, что 19 июня – согласно данным такого же исследования – число поддерживающих президента граждан составило 50%.
При этом, как подчёркивает Газета.ру, количество несогласных с курсом Владимира Зеленского за месяц осталось неизменным – 19%.
Между тем, как отмечает RT, врио главы Службы безопасности Украины Иван Баканов сообщил, что ведомство не зафиксировало попыток вмешательства России в досрочные выборы в Верховную раду. Они, напомним, должны состояться 21 июля.
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