Накануне выборов в Раду рейтинг Зеленского вырос

При этом, как подчёркивает Газета.ру, количество несогласных с курсом Владимира Зеленского за месяц осталось неизменным – 19%.

Между тем, как отмечает RT, врио главы Службы безопасности Украины Иван Баканов сообщил, что ведомство не зафиксировало попыток вмешательства России в досрочные выборы в Верховную раду. Они, напомним, должны состояться 21 июля.



