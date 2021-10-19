Найден мертвым брат погибшего мэра Кривого Рога

По предварительной информации, признаков насильственной смерти на теле погибшего нет. На месте работают эксперты и следственно-оперативная группа, после чего тело мужчины направят на проведение судебно-медицинской экспертизы.

Константин Павлов был найден застреленным 15 августа в селе Вольное. Правоохранительные органы завели уголовное дело по статье «умышленное убийство», но затем отвергла данную версию, взяв за основу версию о самоубийстве или доведении до самоубийства. Глава государства Владимир Зеленский взял под личный контроль расследование дела.

