Нагорный Карабах и Азербайджан договорились о полном прекращении огня

Министерство обороны РФ заявило, что Азербайджан и Нагорный Карабах договорились о полном прекращении боевых действий.

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В сообщении говорится, что договорённость была достигнута при посредничестве командования российским миротворческим контингентом.

«Реализация указанных договоренностей будет осуществлена в координации с командованием российским миротворческим контингентом», - указали в оборонном ведомстве.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что российские миротворцы в Нагорном Карабахе не имеют права применять оружие, пока им не угрожает опасность, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik/РИА Новости/Арам Нерсесян
ТЕГИ:Минобороны РФМиротворцыНагорный КарабахАзербайджан

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