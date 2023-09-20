Нагорный Карабах и Азербайджан договорились о полном прекращении огня
Министерство обороны РФ заявило, что Азербайджан и Нагорный Карабах договорились о полном прекращении боевых действий.
В сообщении говорится, что договорённость была достигнута при посредничестве командования российским миротворческим контингентом.
«Реализация указанных договоренностей будет осуществлена в координации с командованием российским миротворческим контингентом», - указали в оборонном ведомстве.
Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что российские миротворцы в Нагорном Карабахе не имеют права применять оружие, пока им не угрожает опасность, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru