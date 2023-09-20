Нагорный Карабах и Азербайджан договорились о полном прекращении огня

В сообщении говорится, что договорённость была достигнута при посредничестве командования российским миротворческим контингентом.

«Реализация указанных договоренностей будет осуществлена в координации с командованием российским миротворческим контингентом», - указали в оборонном ведомстве.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что российские миротворцы в Нагорном Карабахе не имеют права применять оружие, пока им не угрожает опасность, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

