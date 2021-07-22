Рада попросила США продолжить санкции по «Северному потоку-2»

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков обратился к конгрессу США. В открытом письме он попросил продолжать политику санкций, которые бы помешали завершить строительство «Северного потока-2».

По словам спикера Рады, проект «Северный поток-2» несет прямую угрозу энергетической безопасности не только Украины, но и всей Европы, а также является прежде всего геополитическим проектом, имеющим «целью сформировать энергетическую зависимость стран Европы от газовой монополии Российской Федерации».

По его мнению, этот проект нужно рассматривать как часть «агрессивной политики, которую Россия разворачивает не только против Украины, но и против всего западного мира».

Тем временем глава правления украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что Россия прекратит транзит газа через территорию Украины после 2024 года, сообщило агентство Reuters.



