«Нафтогаз» пока не начал переговоры с «Газпромом» о закупках газа

Как пишет агентство, соответствующее заявление Коболев сделал в ходе пресс-конференции во вторник в Киеве. По его словам, этот вопрос активно обсуждается украинским правительством.

Также Коболев отметил, что запасы газа в стране позволяют отказаться от импорта на ближайшие месяцы. Тем не менее Украина ожидает в первом квартале импорт со стороны Словакии 1 млрд куб. м газа.

Согласно подписанному 20 декабря соглашению Украина не обязана закупать газ напрямую у «Газпрома».



