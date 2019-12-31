«Нафтогаз» пока не начал переговоры с «Газпромом» о закупках газа

31 декабря 201921:41

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что компания пока не ведет переговоры с «Газпромом» о прямой закупке у него природного газа. Об этом сообщает Интерфакс.

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Как пишет агентство, соответствующее заявление Коболев сделал в ходе пресс-конференции во вторник в Киеве. По его словам, этот вопрос активно обсуждается украинским правительством.

Также Коболев отметил, что запасы газа в стране позволяют отказаться от импорта на ближайшие месяцы. Тем не менее Украина ожидает в первом квартале импорт со стороны Словакии 1 млрд куб. м газа.

Согласно подписанному 20 декабря соглашению Украина не обязана закупать газ напрямую у «Газпрома».


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ФОТО: РИА Новости
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