Германия приветствует российско-украинскую сделку по транзиту газа в Европу
Правительство Германии приветствовало сделку между Россией и Украиной по обеспечению продолжения транзита российского природного газа в Европу. Об этом сообщает Associated Press, передает Североамериканское бюро НСН.
Как отмечает агентство, в своем заявлении канцлер Германии Ангела Меркель назвала соглашение, окончательно оформленное в понедельник в Вене, «хорошим и важным сигналом, гарантирующим безопасность наших поставок газа в Европу».
Германия импортирует около трети своего природного газа из России, в основном через подводный трубопровод Nord Stream, отмечает агентство.
Запланированное расширение трубопровода, известного как Nord Stream 2, вызвало значительные трения между Берлином и Вашингтоном. Соединенные Штаты предупредили, что новый проект рискует увеличить зависимость Европы от российского газа, и в декабре ввели санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода.
Накануне стало известно, что Россия и Украина подписали соглашение по транзиту газа на пять лет. Подписание документа стало итогом пятидневных переговоров в Вене. Предыдущий контракт был сроком на 10 лет и заканчивался 31 декабря 2019 года.
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