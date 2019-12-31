Германия приветствует российско-украинскую сделку по транзиту газа в Европу

Правительство Германии приветствовало сделку между Россией и Украиной по обеспечению продолжения транзита российского природного газа в Европу. Об этом сообщает Associated Press, передает Североамериканское бюро НСН.

Как отмечает агентство, в своем заявлении канцлер Германии Ангела Меркель назвала соглашение, окончательно оформленное в понедельник в Вене, «хорошим и важным сигналом, гарантирующим безопасность наших поставок газа в Европу».