«Нафтогаз» отверг предложение Медведева по газу

Глава российского правительства ранее призвал найти обоюдовыгодное решение. С его точки зрения, новый контракт по транзиту газа невозможен, пока Киев продолжает требовать выплаты по судебным решениям.

«Нулевой вариант - это, прежде всего, выполнить решение арбитража, чтобы задолженность Газпрома перед Нафтогазом равнялась нулю, - написал Витренко в Facebook. - Простить Газпрому 3 миллиарда долларов, и забрать исковые требования в новом арбитраже без адекватной компенсации является невозможным вариантом».

Ранее Витренко на переговорах в Вене заявил, что украинская сторона согласна получать российский газ в счет погашения задолженности.

Член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев в эфире НСН назвал такую позицию Киева тупиковой. «Единственный способ решить проблему – сменить руководство «Нафтогаза». Но у нынешнего президента Украины недостаточно влияния, чтобы это сделать», - считает он.

