«Нафтогаз» отверг предложение Медведева по газу
Украина не согласна с предложенным премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым «нулевым вариантом» для решения газового спора между Москвой и Киевом. Об этом заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Глава российского правительства ранее призвал найти обоюдовыгодное решение. С его точки зрения, новый контракт по транзиту газа невозможен, пока Киев продолжает требовать выплаты по судебным решениям.
«Нулевой вариант - это, прежде всего, выполнить решение арбитража, чтобы задолженность Газпрома перед Нафтогазом равнялась нулю, - написал Витренко в Facebook. - Простить Газпрому 3 миллиарда долларов, и забрать исковые требования в новом арбитраже без адекватной компенсации является невозможным вариантом».
Ранее Витренко на переговорах в Вене заявил, что украинская сторона согласна получать российский газ в счет погашения задолженности.
Член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев в эфире НСН назвал такую позицию Киева тупиковой. «Единственный способ решить проблему – сменить руководство «Нафтогаза». Но у нынешнего президента Украины недостаточно влияния, чтобы это сделать», - считает он.
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